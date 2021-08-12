Опрос: свыше 80% россиян готовы к переезду в другой город ради высокой зарплаты

Повышение зарплаты является фактором, стимулирующим к переезду в другой город более чем 80% жителей России. Об этом говорится в исследовании «Работа.ру», сообщает РИА «Новости».

При анализе учитывались мнения более 5 тыс. человек по всей стране.

«82% респондентов отметили готовность покинуть город проживания ради более высокой зарплаты», — заявили аналитики сервиса.

Как отмечается, самую высокую зарплату можно получать в Москве. За данный вариант проголосовал 61% россиян.

Также 12% участников считают, что перспективы карьерного роста еще есть в Петербурге.

По 2% участников исследования посчитали, что могли бы получать высокий доход в Сочи, Краснодаре или Владивостоке. В свою очередь 1% респондентов назвали Новосибирск, Екатеринбург, Казань, Калининград, Красноярск, а также Нижний Новгород городами, где вероятно продвижение по службе.

Ранее сообщалось, что только 11% россиян устраивает зарплата в 50-100 тыс. рублей.