Россия и Молдавия договорились снять взаимные торговые барьеры

Заместитель главы администрации президента РФ Дмитрий Козак заявил, что Россия и Молдавия договорились снять барьеры во взаимной торговле. Такое заявление он сделал по итогам прошедших переговоров с молдавским президентом Майей Санду, передает ТАСС.

Как сообщил Козак, обе стороны достигли договоренностей «о сотрудничестве по вопросам взаимной торговли, о беспошлинной торговле, о снятии тех ограничений, которые возникли для российских экспортеров». По его словам, Кишинев и Москва также договорились об ответных шагах РФ «по поводу поставок молдавской сельхозпродукции на российский рынок».

«Мы обсудили вопросы двусторонних отношений, не обсуждая деталей. Что касается цен на газ, необходим диалог, необходимо взаимовыгодное решение по этому вопросу. Никто никому не должен делать подарки, но и никто никого не должен ущемлять», — продолжил Козак.

Он добавил, что переговоры между странами по газовому вопросу будут продолжены.

9 августа стало известно, что посла Молдавии в России Владимира Головатюка отозвали с должности в Кишинев на неопределенный срок в связи с вопросами, связанными с его поведением на рабочем месте.