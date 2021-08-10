В России хотят вернуть в оборот личную тару потребителей

В России предложили вернуть в обращение тару покупателей. С соответсвующей инициативой выступил Союз потребителей. Организация уже направила предложение в адрес вице-премьера РФ Виктории Абрамченко, пишут «Известия».

В союзе указали, что ранее Минприроды предложило увеличить норму утилизации упаковки с нынешних 23% до 100% к 2022 году. Это может привести к росту затрат производителей, и компании, вероятно, эту финансовую нагрузку будут стремиться «взыскивать с потребителей через цену», не исключили в организации.

В связи с этим в Союзе потребителей считают необходимым заменить одноразовую тару, где это возможно, например на тару потребителя, а также на ту упаковку, которую можно вернуть производителю, получив за это деньги.

Например, речь о бидонах, которые можно использовать для приобретения молока. Свою упаковку также можно эксплуатировать для покупки сметаны, творога и другой аналогичной продукции.

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