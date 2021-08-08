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В Сбербанке заявили, что географическое покрытие сетью отделений в РФ не изменилось

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Максим Блинов/РИА «Новости»

Географическое покрытие страны сетью отделений Сбербанка по состоянию на первое полугодие 2021 года не изменилось, сообщает в воскресенье ТАСС со ссылкой на представителя пресс-службы кредитного учреждения.

Там пояснили, что только за последние годы к сети банка добавились более 4 тыс. агентских точек для удовлетворения потребностей жителей небольших населенных пунктов.

Ранее газета «Известия» написала, что Сбербанк якобы сократил число допофисов до 13 тыс., закрыв только за первое полугодие этого года 130 отделений.

«Сбербанк планирует и дальше улучшать доступность банковских услуг для своих клиентов», — пообещали в пресс-службе, где также напомнили, что еще в прошлом году банк представил новый формат отделения с услугами и сервисами экосистемы, реализация которого уже стартовала в целом ряде регионов страны.

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