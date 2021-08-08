Финансист назвал способ выгодно купить валюту

Руководитель управления разработки индексной компании «Бета финансовые технологии» Грайр Саркисян рассказал «Прайму», как можно выгодно купить валюту.

По его словам, выгоднее всего приобретать валюту на бирже, а если к ней нет доступа, то через банковские приложения, где курс на момент сделки лучше всего. Для покупки валюты через банк необходимо завести валютный счет.

Эксперт объяснил, что для точки входа при покупке валюты необходимо обращать внимание на динамику инфляционных ожиданий — нарастают ли они для доллара по отношению к валютам развивающихся стран. Также важно следить за динамикой цен на нефть.

Финансист подчеркнул, что дешевеющая нефть пока не до конца отразилась на валютном курсе, поэтому хорошей точкой для входа будет момент, когда рынок не до конца учел в номинальном курсе два данных фактора.

Ранее аналитик рассказал, когда лучше покупать доллары.