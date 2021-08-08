До половины россиян тратят налоговый вычет на погашение ипотеки

Согласно исследованию Райффайзенбанка, 47% россиян тратят или собираются потратить налоговый вычет на досрочное погашение ипотеки, сообщает ТАСС.

Менее популярными вариантами использования средств, полученных от налогового вычета, стали текущие расходы — на это потратить деньги планирует 31% респондентов. Далее по убыванию идут ремонт — 22%, покупки для дома — 14%, отпуск — 12%.

Наименее популярными оказались варианты добавить деньги с налогового вычета в накопления — 9%, в инвестиции — 3% и в первоначальный взнос на новую квартиру — всего 2%.

По словам управляющего директора по кредитным розничным продуктам Райффайзенбанка Андрея Спивакова, средний срок выплаты ипотеки составляет около семи лет.

Опрос был проведен среди пяти тысяч человек из различных регионов России, которые в течение последних пяти лет приобретали квартиру. Возрастной разброс составил 26-55 лет.

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