Юрист рассказал, действительно ли мошенники способны сделать дубликаты сим-карт

Член комиссии Ассоциации юристов России по новым технологиям и правовому обеспечению цифровизации общества Дмитрий Липин оценил вид мошенничества, связанный с изготовлением дубликата сим-карт. Об этом сообщает издания «Известия».

Речь о способе, когда аферисты, заполучив поддельную сим-карту жертвы, списывают деньги с банковских счетов и авторизовываются в приложениях.

«Случаи мошенничества связанны именно с тем, когда злоумышленник при помощи поддельных документов или доверенностей получает новый идентификационный модуль. Технически оператор при замене модуля мог бы предусмотреть срок «паузы», в течение которого абоненту должно прийти уведомление о попытке замены с возможностью быстрой отмены такой операции (на случай если модуль на самом деле не утерян, а дубликат пытается получить злоумышленник)», — пояснил Липин.

По мнению юриста, скопировать сим-карту с помощью какого-либо специального устройства, а затем получить две сим-карты, работающие одновременно, очень сложно.

Как отметил Липин, у современных сим-карт не может быть одновременно двух рабочих версий.

Сотовые операторы могут внедрить механизмы проверки с использованием искусственного интеллекта, допускает юрист. Если минуту назад абонент находился в Москве, а затем пробует сделать дубликат в Хабаровске, то такая операция бы сразу вносилась в стоп-лист.

«Абонентам тоже стоит быть осмотрительнее — не оставлять без необходимости в общем доступе те номера, к которым привязаны банковские продукты и различные важные аккаунты», — рекомендует Липин.

Ранее россиян предупредили о новом виде мошенничества с дубликатами сим-карт.