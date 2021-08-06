Названы регионы России с самой дешевой ипотекой

Центральный Банк России назвал регионы России с самой дешевой ипотекой. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на анализ данных регулятора.

Отмечается, что в июне ипотеку на приобретение жилья можно было оформить по ставке ниже 7% в 37 регионах, в мае такая ставка была доступна лишь в 11 субъектах России.

За минимальную сумму жилплощадь в начале лето можно было купить в Магаданской области, где средняя стоимость кредита составила 5,79% годовых, а также в Сахалинской области (6,05%) и Якутии (6,19%).

Далее по дешевизне жилищного кредита следовали Приморский край (6,2%), Республика Бурятия (6,41%), Пензенская область (6,48%), Чукотский автономный округ (6,5%), Орловская область (6,61%).

В Калмыкии ипотеку можно было оформить по ставке 6,64%, а в Псковской области и Северной Осетии — по 6,67%.

При этом самая дорогая ипотека в июне была зарегистрирована в Ингушетии (ставка 8,55% годовых), а также в Чечне (8,28%), Тыве (7,7%), Севастополе (7,6%), Иркутской области (7,5%).

Ранее сообщалось, что Банк России с 1 августа ужесточил регулирование ипотеки с первоначальным взносом от 15% до 20%.