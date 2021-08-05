Стала известна самая высокооплачиваемая вакансия на удаленке

Разработчику, который владеет языком программирования Flutter, предлагают самую большую зарплату на удаленке в августе в России, передает РИА «Новости» со ссылкой на рейтинг сервиса «Работа.ру».

Так, в компании по разработке мобильных приложений Flutter-разработчику готовы платить до 300 тысяч рублей. Специалист будет должен проектировать архитектурные приложения. От успешного кандидата требуется опыт нативной разработки под iOS/Android от двух лет, а также реализованные личные или коммерческие проекты под Flutter.

На втором месте находится аналитик-консультант в агентстве спортивной аналитики, который может зарабатывать 230 тысяч рублей. В его обязанности будет входить сбор, обработка и аналитика данных, а также прогнозирование. Работодатель ведет поиск человека с трехлетним стажем работы, у которого есть база данных и опыт работы с соцсетями.

Тройку замкнул рекрутер на удаленке. Ему готовы платить до 150 тысяч рублей. Специалист будет заниматься подбором кадров под запросы клиента, проводить собеседования и заниматься отчетностью.

Ранее специалисты сервиса по поиску работы HeadHunter назвали должности, на которых россияне получают самые высокие зарплаты.