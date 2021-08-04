Захватчики покинули танкер в Оманском заливе

Морская торговая организация Соединенного Королевства (UKMTO) заявила, что инцидент с захватом танкера в Оманском заливе исчерпан, так как его захватчики покинули судно и не препятствуют движению, сообщает The Times of Israel.

«Захватчики покинули судно. Оно в безопасности. Инцидент исчерпан», — указано в сообщении.

Танкер Asphalt Princess (под флагом Панамы) принадлежит компании Prime Tankers, его основным грузом, по сообщениям Reuters, является асфальт. В 2019 году с их судном уже происходили аналогичные события. Тогда нефтяной танкер Riah был захвачен иранскими военнослужащими.

Ранее захваченный танкер приказали направить в иранские территориальные воды.

Морская торговая организация Соединенного Королевства (UKMTO) во вторник заявила, что рассматривает произошедший у побережья ОАЭ инцидент как «потенциальный захват».

На фоне этих событий поступали сообщения о потере рулевого управления от шести судов в территориальных водах ОАЭ.