СМИ: США, в рамках сделки с ФРГ, оставили право на санкции против «Северного потока — 2»

Соединенные Штаты, в рамках сделки с ФРГ по «Северному потоку — 2», оставили за собой право на санкции газопровода, сообщает Reuters со ссылкой на источники в Минюсте США.

Вероятной причиной ввести санкции против газопровода, согласно деталям сделки по «Северному потоку — 2», станет якобы давление России на Украину из-за газа и снижение транзита.

Официально это будет называться «использование Россией энергетики в качестве оружия против Украины и других стран региона». Под другими странами подразумевается, в первую очередь, Польша, через которую также проходит газопровод.

Ранее газета The Wall Street Journal сообщила, что между Германией и США вскоре будет заключена сделка по «Северному потоку — 2».

«Северный поток — 2» представляет собой газопровод из двух ниток. Длина каждой из них — 1,2 тыс. км. Они проходят от порта Усть-Луга (Ленинградская область) до немецкого Грайфсвальда. Совокупная мощность газопровода составит 55 млрд куб. м газа в год.