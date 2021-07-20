В России нашли способ сэкономить более 50% топлива на заводах

Ученые из Томского политехнического университета (ТПУ) разработали способ снижения потребления энергоресурсов на нефтеперерабатывающих предприятиях. Статья была опубликована в научном журнале Energy Conversion and Management.

При помощи новой технологии им удалось сэкономить больше половины топлива на исследуемом объекте. Специалисты университета уверены, что подобных результатов можно достигнуть и в других промышленных производствах.

Предложение экспертов ТПУ заключается в том, чтобы снижать затраты энергоресурсов во время гидрокрекинга — переработки высококипящих нефтяных фракций для получения топлива на нефтеперерабатывающем заводе. Благодаря этому, на предприятиях, где проводились исследования, расход топливного газа и мазута удалось сократить на 54%, а электроэнергии на 20%.

Достичь такого эффекта им удалось при помощи оптимизации структуры технологических и тепловых потоков. Определенная последовательность теплообменных аппаратов привела к увеличению коэффициента полезного использования энергии.

Ранее ученые из РГУ нефти и газа имени И. М. Губкина совместно с коллегами из МГУ имени М. В. Ломоносова и Самарского государственного технического университета предложили концепцию создания новых функциональных материалов и катализаторов для нужд нефтепереработки и нефтехимии, а также водородной энергетики.