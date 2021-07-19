news
Слушать новости
Политика Бизнес Экономика Общество Армия Мнения Культура Наука Технологии Авто Стиль Фото
новости спорт #Коронавирус #ЕВРО 2020
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
Байден объяснил свою позицию по дезинформации в Facebook 19:26
Суд арестовал девушку, сбившую трех детей в Москве 19:25
Фигурист Траньков заявил, что он негативно относится к лимиту на легионеров... 19:23
Мишустин заявил о создании российской линейки электромобилей 19:15
Соседка рассказала об участке с «секретной тюрьмой» в Ленобласти 19:12
Российская пловчиха Ефимова оценила прочность «антисекс-кроватей»... 19:07
Мать сбившей детей в Солнцево девушки попросила СМИ «не терроризировать» ее дочь 18:59
ФИФА дисквалифицировал трех российских футболистов за допинг 18:46
Наместник Соловецкого монастыря раскаялся за проповедь о вакцинах 18:46
Худрук МХАТа назвал Бузову безупречной артисткой 18:42

Еврокомиссия начала новое разбирательство с Россией в ВТО

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Алексей Витвицкий/РИА «Новости»

Еврокомиссия от имени Евросоюза начала разбирательство во Всемирной торговой организации (ВТО) с Россией по поводу определенных ограничений на поставки госкомпаниям товаров и услуг европейских компаний, сообщает РИА Новости.

«ЕС запрашивает консультации с Россией в ВТО по поводу некоторых российских мер, которые ограничивают или запрещают компаниям ЕС продавать товары и услуги российским государственным предприятиям и другим организациям посредством закупок в коммерческих целях», — говорится в сообщении Еврокомиссии.

На консультации в спорах отводится два месяца. Если они не принесут результатов, заявитель может попросить о панели панель арбитров, которые будут рассматривать спор.

В декабре 2011 года Россия подписала документы о присоединении к ВТО. В 2013 году Евросоюз запросил ВТО о созыве панели арбитров для разбирательства по режиму уплаты утилизационного сбора на автомобили в России — это было первое «панельное» разбирательство в рамках организации.

Россия же за время пребывания в ВТО инициировала более 15 исков, на Россию в ВТО жаловались около десятка раз.

Ранее Еврокомиссия после оценки нового российского закона об алкогольной продукции на предмет нарушений норм ВТО не исключила применения ответных мер.

Поделиться:
Mail.ru
Gmail
Отправить письмо
Скопировать ссылку
Подписывайтесь на наш канал @gazeta.ru в Telegram
Подписаться
Картина дня
Путин рассказал о четырех нерешенных проблемах России
Женщина из небольшой страны Европы. Кто может стать новым генсеком НАТО
Politico назвало основных кандидатов на пост главы НАТО
Летний отдых с детьми: на какую поддержку могут рассчитывать родители
Кабмин выделит 1,3 млрд руб. на льготные авиаперевозки семей с детьми
В России создали проект «санитарного щита» от новых пандемий
В Минтрансе назвали причину отказа авиакомпаниям в заявках на полеты в Египет
ФИФА дисквалифицировал трех российских футболистов за допинг
ФМБА начало клинические исследования новой вакцины от COVID-19
Новости и материалы
Байден объяснил свою позицию по дезинформации в Facebook
Суд арестовал девушку, сбившую трех детей в Москве
Фигурист Траньков заявил, что он негативно относится к лимиту на легионеров в РПЛ
Мишустин заявил о создании российской линейки электромобилей
Соседка рассказала об участке с «секретной тюрьмой» в Ленобласти
Российская пловчиха Ефимова оценила прочность «антисекс-кроватей» в олимпийской деревне
Мать сбившей детей в Солнцево девушки попросила СМИ «не терроризировать» ее дочь
Наместник Соловецкого монастыря раскаялся за проповедь о вакцинах
Худрук МХАТа назвал Бузову безупречной артисткой
Министр энергетики Крыма Евгений Рукавишников уйдет в отставку
Эксперт рассказал, может ли цена бензина опуститься до 20 рублей за литр
Футболист сборной России рассказал о желании жить в Европе после окончания карьеры
Бывшего сенатора из Липецка лишили водительских прав
В ФАС не нашли оснований для повышения цен на хлеб
Врач рассказал, что женщины стали чаще болеть COVID-19
Министр экологии Крыма Геннадий Нараев ушел в отставку
Гендиректор «Крыльев Советов» раскритиковал возможные реформы в российском футболе
Актер обвинил Елену Проклову в домогательствах
Все новости
В плюсе — только бюджет. Почему доллар не подешевеет
Эксперты рассказали, как договоренность ОПЕК+ скажется на экономике РФ
Накормить россиян борщом. Как власти будут бороться с ценами на продукты
Минпромторг потребует снизить цены на овощи в магазинах вслед за производителями
«Это фантастика»: почему бензин не подешевеет до 20 рублей
Эксперты оценили слова совладельца «Лукойла» о дешевом бензине
Не украли, а подсмотрели. Какие функции iPhone уже были на Android
Экран iPhone 13 будет включен всегда — как у Android-смартфонов
«Ни от чего гарантии нет»: в Турции не исключают закрытия границ для туристов
Министр туризма Турции допустил закрытие страны из-за штамма «дельта»
«Мишустину удобнее»: округа будут курировать вице-премьеры
Премьер-министр Михаил Мишустин закрепил федеральные округа за вице-премьерами
Гадали 20 лет: ученые узнали о крохотных горах на нейтронных звездах
Ученые выяснили, что нейтронные звезды абсолютно круглые
Темницу с крематорием нашли в доме бывшего сотрудника ФСИН в Ленобласти
В коттеджном поселке под Петербургом обнаружили заброшенную подземную тюрьму
«Чистой воды лоббизм»: что говорят о предложении Совфеда по ужесточению правил техосмотра
В Госдуме связали с лоббизмом инициативу сенаторов о техосмотре
Как в России испытывают гиперзвукового «убийцу авианосцев» — «Циркон»
Фрегат «Адмирал Горшков» успешно выполнил стрельбу гиперзвуковой ракетой «Циркон»
Коронавирус стал поражать легкие быстрее. В Минздраве советуют вакцинироваться до конца лета
Мурашко призвал россиян сделать прививку от COVID-19 до начала сезона гриппа
Спирс уходит со сцены, Шнуров о МакSим, Россия и мемы в Каннах
Что случилось в мире шоу-бизнеса за неделю
«Не только лишь все»: лучшие цитаты Виталия Кличко
Редакция Реклама

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях