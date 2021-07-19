Еврокомиссия начала новое разбирательство с Россией в ВТО

Еврокомиссия от имени Евросоюза начала разбирательство во Всемирной торговой организации (ВТО) с Россией по поводу определенных ограничений на поставки госкомпаниям товаров и услуг европейских компаний, сообщает РИА Новости.

«ЕС запрашивает консультации с Россией в ВТО по поводу некоторых российских мер, которые ограничивают или запрещают компаниям ЕС продавать товары и услуги российским государственным предприятиям и другим организациям посредством закупок в коммерческих целях», — говорится в сообщении Еврокомиссии.

На консультации в спорах отводится два месяца. Если они не принесут результатов, заявитель может попросить о панели панель арбитров, которые будут рассматривать спор.

В декабре 2011 года Россия подписала документы о присоединении к ВТО. В 2013 году Евросоюз запросил ВТО о созыве панели арбитров для разбирательства по режиму уплаты утилизационного сбора на автомобили в России — это было первое «панельное» разбирательство в рамках организации.

Россия же за время пребывания в ВТО инициировала более 15 исков, на Россию в ВТО жаловались около десятка раз.

Ранее Еврокомиссия после оценки нового российского закона об алкогольной продукции на предмет нарушений норм ВТО не исключила применения ответных мер.