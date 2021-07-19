Цена бензина Аи-92 на бирже в очередной раз обновила исторический максимум

Биржевой территориальный индекс бензина марки «Регуляр-92» (Аи-92) по итогам торгов 19 июля увеличился на 0,7%, до 56,29 тыс. руб. за тонну и обновил исторический максимум, установленный 14 июля. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи (СПбМТСБ).

На минувшей неделе биржевая цена этого бензина два раза обновляла рекордные значения, после чего пошла на убыль и в понедельник вновь установила рекорд. Таким образом, с начала июля он повысился в цене на 2,9%.

Цена бензина Аи-95 увеличилась за сутки на 0,2%, до 59,18 тыс. руб. за тонну. При этом стоимость дизельного топлива снизилась на 0,2%, до 50,93 тыс. руб. за тонну. Биржевая цена сжиженных углеводородных газов (СУГ), трижды за прошедшую неделю менявшая рекордные значения, сократилась на 2,7%, до 38,51 тыс. руб. за тонну.

Ранее в «Лукойле» оценили вероятность снижения цен на бензин в России.