Цена WTI впервые за месяц опустилась ниже $70 за баррель

Мировые цены на нефть днем 17 июля ускорили снижение до 2,4%. На это указывают данные торгов.

По состоянию на 11.25 мск понедельника цена сентябрьских фьючерсов нефти марки WTI впервые с 17 июня опустилась ниже $70 за баррель, до $69,9 (дешевле на 2,31%). Августовские фьючерсы на WTI уменьшились в цене на 1,8%, до $70,52. Утром нефть дешевела в пределах 1%.

Цена на нефть марки Brent сократилась на 2,41%, до $71,82 за баррель.

Ранее бывший министр энергетики США Дэн Бруйетт заявил, что из-за отсутствия договоренностей в рамках ОПЕК+ цены на нефть могут взлететь до $100 за баррель. Аналитики Vygon Consulting подсчитали, что даже если нефть останется в диапазоне $60-70 за баррель, Фонд национального благосостояния (ФНБ) пополнится на 2,5-3 трлн. руб. А баррель по $100 и вовсе уведет эту цифру за пределы 4 трлн руб.