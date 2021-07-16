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В России цены на бананы установили пятилетний рекорд

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Виталий Тимкив/РИА «Новости»

В России цены на бананы достигли максимума за пять лет, вернувшись на уровень 2016 года. Об этом сообщает РБК со ссылкой на данные Росстата.

По мнению экспертов, причиной стремительного подорожания являются сложности с логистикой, наценки посредников, а также ослабление рубля.

Пик цен наблюдался в апреле 2021 года, тогда они стоили 89,3 рубля за килограмм, в июне они снизились до 84,1 рубля. При этом абсолютный ценовой максимум был зафиксирован в марте 2015 года, тогда цена за килограмм бананов выросла до 96,2 рублей.

В первом квартале текущего года в России бананы подорожали в полтора раза по сравнению с аналогичным периодом 2020 года, это, по мнению специалистов, было вызвано стабильным спросом внутри государства, ослаблением курса рубля к доллару и локальным дефицитом поставок из Эквадора, на который в прошлом году пришлось 96% импорта.

Ранее сообщалось, что российские ретейлеры столкнулись с трудностями в поставках бананов со стороны Эквадора на фоне неурожая в стране и традиционно высокого сезонного спроса.

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