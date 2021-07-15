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Банк Хоум Кредит вернет проценты по кредиту вакцинированным клиентам

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Банк Хоум Кредит

Банк Хоум Кредит продолжает поддерживать людей и предлагает снизить процентную ставку по кредиту наличными клиентам с прививками от Covid-19.

Вакцинированные клиенты смогут уменьшить ставку по кредиту наличными на 1 процентный пункт в первые полгода его использования.

Для участия в акции необходимо с 15 июля по 15 августа 2021 года оформить кредит наличными в Банке Хоум Кредит на срок от 15 месяцев. До 15 августа включительно предоставить в офисе, в месте оформления кредита или онлайн документ о вакцинации против Covid-19 (достаточно справки о первом этапе). Дата вакцинации не важна. В течение 6 месяцев вносить платежи вовремя и без просрочек. Тогда банк зачислит разницу между переплаченными процентами на счет клиента.

«Мы первыми среди банков стали выплачивать бонусы вакцинированным клиентам. На наше предложение откликнулись более 10 000 человек. Мы рассчитываем на то, что наша новая акция найдет отклик у еще большего числа людей. И все вместе мы сможем быстрее победить пандемию и вернуться к нормальной жизни», - прокомментировал председатель правления Банка Хоум Кредит Дмитрий Пешнев-Подольский.

Правила участия в акции доступны по ссылке.

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