ЦБ выявил недобросовестные практики при выплатах за страховку по кредиту

В Банке России назвали недопустимым возврат части страховой премии заемщику только по одному из рисков, которые обозначены в договоре, в случае досрочного погашения кредита. Об этом сообщается на сайте ЦБ.

«Регулятор выявил, что страховщики при полном расторжении страхового договора периодически возвращают часть премии только по одному из рисков — тому, который в договоре связывается с обеспечением обязательств заемщика по кредиту. При этом риски разделяются произвольно», — говорится в сообщении.

По информации ЦБ, неполный возврат страховой премии заемщику в таком случае является недопустимым и свидетельствует о нарушении прав и законных интересов потребителей.

Кроме того, в Банке России отметили, что заемщик, который досрочно погасил долг, имеет право получить обратно часть страховой премии по всем рискам, которые покрывает страховка, если не произошел страховой случай.

Ранее сообщалось, что Банк России занимается разработкой законопроекта, который позволит автоматически блокировать переведенную на счет кибермошенников сумму денег.