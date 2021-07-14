Прибыль российских гостиниц и индустрии досуга снизилась почти вдвое

Заработок гостиничного бизнеса и сферы досуга с июня 2020 года по апрель 2021 года снизился почти вдвое по сравнению с 2019 годом. Об этом сообщается в исследовании агентства «Национальные кредитные рейтинги».

«Совокупная прибыль отечественного гостиничного бизнеса и индустрии досуга и развлечений <...> за 11 месяцев после снятия большей части карантинных ограничений — с июня 2020 по апрель 2021 года — составила лишь 55% от доковидного 2019 года, или 19,1 млрд руб. по сравнению с 34,6 млрд руб. по прошлогоднему показателю», — говорится в исследовании.

При этом закрытые границы дали возможность Крыму, Краснодарскому краю и Ярославской области превзойти показатели 2019 года. Так, туристический сектор Крыма за последние 11 месяцев увеличил прибыль на 30%, до 811 млн руб.

Ранее Министр туризма Абхазии заявил, что туристический сезон в республике побил рекорд посещаемости за последние 30 лет.