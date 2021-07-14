Глава BP Бернард Луни рассказал, что экологические показатели «Роснефти» лучше, чем у ВР.

«Первое, что я могу о ней сказать - это устойчивая компания. Углеводороды являются истинной сутью стратегии BP. Это один из трех наших столпов: повышение удобства и мобильности, инвестиции в низкоуглеродную электроэнергию и энергию, а также устойчивые углеводороды.

«Роснефть» - образец в контексте устойчивых углеводородов как с точки зрения затрат, так и с точки зрения окружающей среды. Ее операционные затраты на добычу составляют меньше 3 долл./барр. У BP этот показатель - в диапазоне 6-7 долл./барр. И с экологической точки зрения интенсивность выбросов парниковых газов на баррель добытой нефти у нее лучше, чем у BP. По факту, даже лучше, чем у многих международных нефтяных компаний.

Компания только что выпустила новый план до 2035 г., в котором собирается еще сильнее сократить интенсивность выбросов парниковых газов - на 20–30%. В 2019 г. «Роснефть» сократила летучие выбросы на 70% или 80%. Они установили цель по метану 0,25, что является очень высоким показателем для нашей отрасли. Так что «Роснефть» очень внимательна к вопросам экологической повестки», — заявил Бернард Луни.