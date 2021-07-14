Песков направил вопрос о финансовом положении домохозяйств в Росстат и Минэкономразвития

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков направил вопрос о финансовом положении российских домохозяйств в Росстат и Минэкономразвития, сообщает ТАСС.

«Мне трудно это [данные Росстата] прокомментировать <...> Здесь нужно знать, какие критерии, на основе чего велись расчеты, каким образом, это средние [данные] или это по регионам каким-то», — сказал Песков на пресс-конференции.

По информации Росстата, осенью 2020 года российские домохозяйства назвали минимальный месячный доход в 60,92 тыс. рублей необходимым, чтобы «свести концы с концами» при покупке самых важных вещей. При этом, по итогам прошлого года, у 8,5% домохозяйств не было возможности оплачивать жизненно важные лекарства, а 51,2% семей не могли справиться с неожиданными тратами, в частности с расходами на срочный ремонт жилья.

Ранее стало известно, что российским семьям требуется не менее 61 тыс. рублей (на 2,5 тыс. больше, чем двумя годами ранее) для жизни в пандемию коронавируса.