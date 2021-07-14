Депутат Рады посчитал, что Меркель «послала» Зеленского с «Северным потоком — 2»

Депутат Рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Вадим Рабинович в своем аккаунте в Facebook поддержал решение канцлера Германии Ангелы Меркель отказать президенту Украину Владимиру Зеленскому в обсуждении «Северного потока — 2» в формате нормандской четверки.

Член украинского парламента обратил внимание на то, что, аргументируя свое мнение, Меркель попыталась «не обидеть» Зеленского.

«Воспитанная женщина и... посылает вежливо, чтобы не обидеть», — написал Рабинович.

Парламентарий, ссылаясь на слова канцлера ФРГ, напомнил, что ни Германия, ни Франция не собираются обсуждать тему газа вместе с Минскими соглашениями.

«Северный поток — 2» представляет собой газопровод из двух ниток. Длина каждой из них — 1,2 тыс. км. Они проходят от порта Усть-Луга (Ленинградская область) до немецкого Грайфсвальда. Совокупная мощность газопровода составит 55 млрд куб. м газа в год. Против этого проекта активно выступают США, которые ранее продвигали в Евросоюзе свой сжиженный природный газ. Помимо того, у проекта есть и другие страны-противники, включая Украину, которая опасается остановки транзита российского газа через свою территорию.

Ранее Зеленский заявил о необходимости обсуждать «Северный поток — 2» в нормандском формате, так как строительство российского газопровода по его мнению угрожает энергетической безопасности страны.