Лукашенко считает, что Белоруссия выдержит санкции

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что республика выдержит любые экономические санкции. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, в стране удается «как-то карабкаться в экономике» благодаря связам с Россией.

«Дело даже не только в этих, как вы очень точно сказали, «вирусах извне», этих санкциях, дело в том, что ведь мировая экономика здорово припала… И все эти накаты, которые идут, и по ценообразованию… Конечно, все страны подвержены этому влиянию, даже в Китае инфляция небывалая, с их точки зрения. Поэтому мы выдержим», — сказал он на встрече с президентом России Владимиром Путиным.

Встреча глав России и Белоруссии проходит в Санкт Петербурге. Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков сообщал, что на встрече будет обсуждаться российско-белорусское торгово-экономическое сотрудничество, а также международные дела и попытки коллективного Запада раскачивать ситуацию в Белоруссии.

12 июля глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис призвал Европейский союз ввести пятый пакет санкций против Белоруссии, обвинив Минск в доставке мигрантов в балтийскую республику. В свою очередь в Белоруссии заявили, что разработали пакет ответных мер – от дипломатических до экономических — на санкции ЕС.