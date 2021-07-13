Шмыгаль заявил об уменьшении в 6 раз товарооборота между Украиной и Россией

Товарооборот между Украиной и Россией за последние шесть лет сократился в шесть раз, с 37 до $7 млрд ежегодно. Об этом заявил украинский премьер-министр Денис Шмыгаль ходе совместного брифинга с вице-президентом Европейской комиссии Марошем Шефчовичем, передает РИА «Новости».

В начале июля премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о расширении ограничительных торговых мер в отношении Украины. Запрет коснулся импортируемых продуктов, таких как макароны, мороженое, кетчуп и тушенка.

По словам Шмыгаля, при этом товарооборот между Украиной и Европейским союзом вырос более чем в пять раз до более 40%.

«Происходит замещение рынков и Украина сегодня учится производить более качественную продукцию по европейским стандартам», — сказал политик.

При этом комментируя вопрос журналистов о том, будут ли украинские власти вводить ответные меры на запрет российского правительства к ввозу в Россию из Украины ряда товаров, Шмыгаль заявил, что сегодня нельзя говорить о торговых войнах, «идет природная переориентация рынка Украины на рынок Европы и других стран».