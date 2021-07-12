В Совфеде назвали Зеленского «неадекватным» после его заявления по «Северному потоку — 2»

Заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что газопровод «Северный поток — 2» необходимо увязать с «нормандским форматом» переговоров, говорит о его неадекватности. Об этом заявил первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров, сообщает РИА «Новости».

«Мне кажется, что у Зеленского с головой не все в порядке. При чем тут коммерческий проект России с Германией и «нормандский формат»? Что теперь, надо обсуждать в «нормандском формате» все подряд, все, что происходит в мире?» — сказал Джабаров.

По мнению сенатора, Германия не захочет больше иметь дело с Киевом после подобных заявлений.

«Я думаю, Германия откажется с Зеленским иметь любое дело, потому что он просто неадекватен», — заявил он.

«Нормандская четверка» — группа руководителей четырех стран (Германии, России, Украины и Франции) по урегулированию ситуации на востоке Украины.

Ранее Зеленский в ходе совместного брифинга с канцлером Германии Ангелой Меркель в Берлине заявил о необходимости обсуждать «Северный поток — 2» в «нормандском формате».