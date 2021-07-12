Экономист рассказал, какую сумму следует хранить дома

Эксперт департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute Николай Переславский заявил, что отложенная для хранения дома сумма денег должна составлять годовую сумму расходов домохозяйства или годовой доход всех членов семьи. Об этом он рассказал «Прайм».

При этом специалист отметил, что в пандемию и период после серьезных потрясений накопить такую сумму трудно, поэтому можно отложить доходную или расходную часть за 3-6 месяцев.

Экономист подчеркнул, что человеку необходимо понимать, зачем ему хранить денежные средства дома. По его словам, хранение на текущем банковском счете или в ячейке может быть безопаснее. Поэтому лучше всего оставлять дома неприкосновенный запас, которым можно пользоваться только в экстренных случаях.

Переславский посоветовал хранить денежные средства в разных валютах с большей частью руб., например, в пропорции 50-25-25 или 40-30-30. Он также рассказал, что на каждые отложенные 100 руб. можно покупать 1 евро и 1 доллар — это убережет деньги от девальвации и отчасти от инфляции, поскольку курс рубля на долгосрочном горизонте постоянно снижается к основным мировым валютам.

Эксперт пояснил, что в хранении денежных средств «под подушкой» нет ничего плохого, если они диверсифицированы, то есть инвестированы. Доступ к деньгам на текущем банковском счете будет почти таким же, и преимущество в том, что есть возможность сэкономить на комиссиях при обмене валют, особенно если открыт брокерский счет, заключил Переславский.

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