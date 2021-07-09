Минэкономразвития улучшило прогноз по росту российского ВВП на 2021 год
Антон Демидов
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Минэкономразвития РФ обновило прогноз по росту российского ВВП в 2021 году, передает ТАСС.
Так, ведомство улучшило прогноз темпов роста ВВП России на текущий год до 3,8% по сравнению с апрельским прогнозом в 2,9%.
Представитель министерства заявил, что причины повышения прогноза по росту российской экономики на нынешний год «понятны» — «улучшение динамики потребительского и инвестиционного спроса».
Он также отметил, что экономика страны восстанавливается быстрее ожиданий.
При этом прогноз по росту ВВП на следующий и 2023-2024 годы не изменился: 3,2% и 3% соответственно.
Ранее в Минэкономразвития рассказали, когда российская экономика вернется на «допандемийный» уровень.
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