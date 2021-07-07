В России хотят построить новую железную дорогу в сторону Тихого океана

ОАО РЖД вместе с коллегами изучают возможность строительства новой железнодорожной ветки в сторону Тихого океана. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на гендиректора компании Олега Белозерова.

Он рассказал, что соответствующее предложение было получено от коллег РЖД, которые вывозят уголь, с условием, что им дадут возможность вывозить сырье. Как пояснил глава РЖД, это будет даже не Байкало-Амурская магистраль (БАМ) и не Транссибирская магистраль (Транссиб), «а еще одна новая ветка выше».

«Такая третья параллельная в сторону Тихого океана», — заявил Белозеров на совещании президента России Владимира Путина с членами правительства, которое прошло в среду, 7 июля.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин поручил правительству и РЖД оценить ответственность должностных лиц за срыв сроков расширения Байкало-амурской и Транссибирской магистралей.