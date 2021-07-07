Инфляция в России побила пятилетний рекорд

В России инфляция в июне ускорилась до 6,5% к аналогичному месяцу предыдущего года по сравнению с 6% в мае (год к году). Это максимальный показатель с августа 2016 года, передает РИА «Новости» со ссылкой на данные Росстата.

Цены на продовольственные товары в июне выросли на 0,64% по сравнению с маем и на 7,9% в годовом выражении, а непродовольственные товары подорожали на 0,68% и 7,04% соответственно. Стоимость услуг увеличилась на 0,76% в месячном выражении и на 3,95% в годовом.

На прошлой неделе глава Министерства экономического развития России Максим Решетников рассказал, что ведомство видит тренд на снижение инфляции в стране и рассчитывает на дефляцию в августе.

Тогда же президент РФ Владимир Путин заявил, что в текущем году вряд ли удастся снизить инфляцию до таргета в 4%, она будет около 5%.

Ранее в июне глава Центробанка России Эльвира Набиуллина сообщила, что по итогам года инфляция будет выше официального прогноза регулятора в 4,7-5,2%, но ниже текущих уровней. При этом ЦБ прогнозирует возвращение инфляции к целевому значению вблизи 4% во второй половине 2022 года.