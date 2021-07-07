За первое полугодие «Роснефть» перевыполнила нормы реализации моторных топлив на бирже в два раза

«Роснефть» по итогам первого полугодия 2021 года более чем в два раза перевыполнила нормы реализации автобензина на бирже.

При нормативе в 11 % компания за первые 6 месяцев 2021 года реализовала 26 %. Продажи дизельного топлива составили 15 % при нормативе в 7,5 %.

«Роснефть» традиционно значительно превышает нормативы и по моторному топливу. Компания также поставляет практически все объемы бензина «Евро-5» для внутреннего рынка.

«Роснефть» имеет крупнейшую в России сеть АЗС (более 3 тысяч точек), а также является основным поставщиком топлива на биржу.