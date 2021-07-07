В 2020 году доля оборотной воды в производстве «Роснефти» достигла 94%

По итогам 2020 года «Роснефть» довела долю оборотной и повторно используемой в производственной деятельности воды до 94%. На протяжении последних семи лет данный показатель держится на уровне выше 90%.

Компания также разработала Концепцию экологического развития, включающую подходы по рациональному использованию водных ресурсов. В рамках данного документа «Роснефть» до 2030 года планирует снизить на 10% потребление «свежей» (пресная вода, забираемая из поверхностных и подземных водных объектов, в том числе, поставляемая третьими лицами по договорам водоснабжения) воды за счет увеличения ее повторного использования и повышения эффективности очистки.

В работе с водными ресурсами компания «Роснефть» применяет принципы экономики замкнутого круга (circular economy). В 2020 году «Роснефть» сократила объем забираемой воды на 7% за счет того, что продолжала реализацию мероприятий по снижению водопотребления и объемов водозабора из природных источников.

В рамках трехстороннего соглашения с Минприроды России и Росприроднадзором «Роснефть» ввела в эксплуатацию на Новокуйбышевском НПЗ, «Новокуйбышевском заводе масел и присадок» и АО «Роспан Интернешнл» объекты, обеспечивающие повышение эффективности управления водными ресурсами и минимизацию забора воды.

Крупнейший в Евразии комплекс биологических очистных сооружений «Башнефть-Уфанефтехим» мощностью 84 тыс. куб. м в сутки с применением технологии мембранного биореактора успешно эксплуатируется на территории Башкортостана. Там обрабатываются дождевые, промышленные и бытовые сточные воды НПЗ «Башнефти», а также 66 предприятий региона.

С момента запуска очистные сооружения «Башнефть-Уфанефтехим» очистили 65 млн кубометров сточных вод. Сооружения такого рода помогли значительно улучшить качество очистки сточных вод, увеличили объем использования очищенной воды в технологических процессах, что позволило сократить ее забор из водных объектов в 2,5 раза.