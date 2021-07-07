Путин: кампания по выплатам семьям с детьми-школьниками начнется 1 августа

Широкая кампания по выплатам всем семьям с детьми, обучающимися с школе, должна стартовать 1 августа текущего года, заявил президент России Владимир Путин в ходе совещания с членами правительства. Трансляцию ведет телеканал «Россия 24».

Глава государства также напомнил, что с 1 апреля в стране начались выплаты семьям с детьми в возрасте от 3 до 7 лет, с 1 июля в России начали выплачивать пособие нуждающимся семьям с одним родителем на детей в возрасте от 8 до 17 лет. Кроме того, с 1 июля также стартовала программа выплат беременным женщинам.

Ранее президент России Владимир Путин поручил выплатить семьям в августе 2021 года по 10 тыс. руб. на каждого ребенка от шести до 18 лет.

Впоследствии премьер-министр Михаил Мишустин распорядился произвести выплаты семьям с детьми-школьниками до 17 августа.