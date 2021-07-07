В Минсельхозе заявили, что новый закон не запрещает слово «Champagne» на этикетках

Новый закон о виноделии не запрещает использовать географическое название Champagne» для винодельческой продукции. Об этом сообщили в пресс-службе Минсельхоза России, передает РИА «Новости».

«В случае если производитель зарегистрировал в установленном порядке географическое обозначение для винодельческой продукции, в том числе Champagne, то закон не содержит запрета для его использования», — сказали в ведомстве.

В то же время в Минсельхозе подчеркнули, что указание на этикетке вида, то есть «игристое вино», является обязательным для импортируемых напитков.

Ранее в Еврокомиссии (ЕК) не согласились с утвержденным в России законом о виноделии и решили предпринять необходимые шаги для защиты прав европейских компаний.

До этого президент России Владимир Путин подписал закон, разрешающий использовать слово «шампанское» только в отношении напитка, который был произведен в России.