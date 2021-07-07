Путин поручил защитить минимальный доход должников

Президент России Владимир Путин поручил правительству и Банку России обеспечить выполнение закона, защищающего минимальный доход должников от списания. Список поручений опубликован на сайте Кремля.

Кроме того, глава государства поручил организовать информационно-разъяснительную работу среди граждан о реализации механизма, предусмотренного законом.

Поручение должно быть исполнено до 1 октября 2021 года, ответственными назначены премьер-министр России Михаил Мишустин и председатель Центробанка Эльвира Набиуллина.

В конце июня текущего года Путин подписал закон, защищающий минимальные доходы граждан от взыскания долгов.

В соответствии с новой нормой, взыскание по исполнительным документам не может быть обращено на доходы должника в размере прожиточного минимума в целом по России или прожиточного минимума в субъекте, где проживает гражданин, если в этом регионе его размер превышает общероссийский.