Ростуризм просит не закрывать курорты Кубани для туристов с отрицательным ПЦР-тестом

Ростуризм призывает власти Краснодарского края разрешить приезжать на курорты туристам с отрицательным результатом ПЦР-теста на коронавирус, сообщила глава ведомства Зарина Догузова. Ее слова приводит ТАСС.

«Отмены броней на август в Краснодарский край продолжаются, однако многие туристы надеются на смягчение ограничений», – заявила Догузова.

Она добавила, что уже обратилась с соответствующей просьбой к губернатору региона.

В соответствии с постановлением правительства Краснодарского края, с 1 июля на курорты Кубани пускают гостей только с прививкой от коронавируса или ПЦР-тестом. При этом с 1 августа попасть на курорты смогут только привитые от коронавируса туристы.

По подсчетам Ассоциации туроператоров России, из-за введенных ограничений Краснодарский край в июле-августе потеряет от 40 млрд до 55 млрд руб.

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