Суэцкий канал и владелец Ever Given подписали соглашение о компенсации

Администрация Суэцкого канала и компания, владеющая контейнеровозом Ever Given, подписали соглашение о компенсации за блокировку водной артерии в марте текущего года, сообщает Reuters.

Детали соглашения и сумма компенсации не разглашаются.

На данный момент судно уже покинуло место стоянки, на которой находилось с момента снятия с мели 29 марта, оно движется к выходу из Суэцкого канала. Видеозапись с места событий публикует РИА «Новости». На кадрах видно, как Ever Given проходит по каналу в сопровождении другого судна.

23 марта контейнеровоз Ever Given, следовавший из Китая в Роттердам, сел на мель и полностью заблокировал движение по Суэцкому каналу. В итоге несколько сотен судов собрались в очередь. 29 марта Ever Given вернули на фарватер, однако судно опять застряло из-за плохой погоды. Навигацию полностью удалось возобновить к вечеру того же дня.

Впоследствии суд в Египте вынес решение конфисковать контейнеровоз Ever Given до выплаты его владельцем компенсации. 4 июля стало известно, что стороны пришли к соглашению и судно покинет водную артерию 7 июля.