Чубайс выступил против раздачи предпринимателям «зеленых сертификатов»

Спецпредставитель президента России по вопросам устойчивого развития Анатолий Чубайс раскритиковал идею выдавать предпринимателям бесплатные зеленые сертификаты, подтверждающие потребление возобновляемой электроэнергии. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

По его словам, это будет воспринято в Европе как хитрость, поэтому такие документы нельзя будет использовать для снижения планируемого углеродного налога (Carbon Border Adjustment Mechanism, СВАМ).

Чубайс отметил, что Европа примет только те инструменты, которые будут стимулировать переход к более экологичному производству. В то же время бесплатные сертификаты не будут мотивировать компании увеличивать выработку альтернативной энергии.

Ранее Торгово-промышленная палата (ТПП) направила письмо в Госдуму с предложением законодательно отразить меры экономического стимулирования предпринимателей, реализующих климатические проекты.