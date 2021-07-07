Свыше 70% российских сотрудников постоянно перерабатывает

Более 73% трудоустроенных российских граждан регулярно сталкивается с переработками. Об этом следует из опроса »Росгосстрах жизнь» и hh.ru, передает газета «Известия».

Загруженность на работе подтвердили 76% офисных сотрудников и 71% работающих из дома.

Каждый второй из числа перерабатывающих соотечественников (каждый третий из числа трудоустроенных) делает это без дополнительной оплаты.

Выяснилось, что чаще других не берут деньги за дополнительные часы юристы (81%) и работники финансового сектора (76%).

Еще бесплатно приходиться трудиться в нерабочие часы занятым в сфере управления персоналом и тренингов (72%), маркетинга, рекламы и PR (69%), а также топ-менеджерам (62%).

При этом сотрудники транспортно-логистической отрасли, сферы искусства, развлечений и СМИ, молодые специалисты и представители IT-отрасли чаще отвечали, что просят денежную компенсацию за задержки на работе.

Ранее была названа самая привлекательная для трудовой миграции страна. В топ-10 вошли Австралия, Германия, Великобритания, Япония, Швейцария, Сингапур, Франция, Новая Зеландия.