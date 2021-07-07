Состояние Безоса достигло новой рекордной отметки

Стоимость активов основателя американской корпорации Amazon Джеффа Безоса по итогам фондовых торгов увеличилась на $ 8,44 млрд и достигла отметки $211 млрд. Об этом сообщает Bloomberg.

Эта сумма стала рекордной для бизнесменов, которые когда-либо были включены в рейтинг издания.

Ранее сообщалось, что Безос пригласил 82-летнюю американку Уолли Фанк полететь вместе с ним в космос в конце июля. Отмечается, что в 1961 году Фанк стала лучшей в рамках программы «Женщины в космосе», которая позже была отменена. Никто из участников программы так и не отправился в полет.

На своей странице в Instagram Безос написал, что никто не ждал космического полета дольше, чем Фанк. Основатель Amazon отметил, что Уолли Фанк полетит с ним и его братом в космос как почетный гость.

Ранее Джефф Безос сообщил, что 20 июля полетит в космос на корабле компании Blue Origin со своим братом.