Налоговики решат, кому из жителей России требуется помощь государства
Граждан России, которым требуется государственная поддержка, могут определить благодаря участию налоговой службы. Помощь окажут, даже если россияне не направляли запросов, сообщает газета «Известия» со ссылкой на Минтруд.
В Министерстве труда и социальной защиты были подготовлены поправки в закон «О государственной социальной помощи». Данный документ предлагает усовершенствовать порядок оказания поддержки малоимущим гражданам. Для этого не потребуется писать каких-либо заявлений.
«Предполагается реализовать подход, при котором при снижении уровня дохода семьи Федеральная налоговая служба инициативно передает по гражданину и членам его семьи информацию в Единую государственную информационную систему социального обеспечения, где информация дополняется сведениями о получаемых пособиях и пенсиях каждого члена семьи...», — следует из пояснительной записки к законопроекту.
Предполагается, что в дальнейшем налоговики рассчитают среднедушевой доход и решат, нужна ли дальнейшая поддержка со стороны государства.
Ранее в Госдуме предложили освободить пенсионеров от налога с процентов по вкладам. Авторами инициативы выступили депутаты от КПРФ.