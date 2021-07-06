Аптеки терпят рекордные убытки

За первые пять месяцев продажи аптек упали на 14,9%, до 2,25 млрд единиц товаров, сообщают «Ведомости» со ссылкой на исследование аналитической компании DSM Group.

Такое снижение стало рекордным с 2017 года (ранее исследование не проводилось). За аналогичный период 2020 года этот показатель вырос на 4,8%, до 2,65 млрд единиц товаров. В денежном измерении товарооборот также снизился: на 2,8%, до 578,2 млрд руб.

Лекарства составляют основной ассортимент в аптеках — 84%. В этом секторе потери наиболее значительны: снижение на 15,5%, до 1,9 млрд упаковок (или на 3,2%, до 467,1 млрд руб. в деньгах). Продажи остальных товаров, куда относятся, например, витамины и БАДы, уменьшились на 11,4%, до 361,3 млн единиц товаров и на 0,8%, до 95,1 млрд руб.

Ранее эксперты спрогнозировали, что рост цен на лекарства в России составит по итогам 2021 года 8%, что превысит инфляцию.