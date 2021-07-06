Париж пообещал ответить на решение России по шампанскому

Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан пообещал, что правительство страны ответит на планы России изменить наименование «шампанское» на игристое вино для зарубежных производителей. Об этом сообщает Reuters .

Он отметил, что реакция Парижа последует «в ближайшие дни».

Ранее в Еврокомиссии (ЕК) не согласились с утвержденным в России законом о виноделии и решили предпринять необходимые шаги для защиты прав европейских компаний. В то же время министр сельского хозяйства республики Жюльен Денорманди заявил, что власти Франции продолжат обсуждать с российской стороной условия использования французского наименования — шампанское — на российском рынке.

До этого президент России Владимир Путин подписал закон, разрешающий использовать слово «шампанское» только в отношении напитка, который был произведен в России.

Впоследствии стало известно, что из-за поправок в 171-ФЗ «О регулировании алкогольной продукции», которые предполагают изменение наименования шампанского на игристое вино, дистрибьютор Moet Hennessy заявил о приостановке отгрузки шампанского в Россию. В компании отметили, что со вступлением в силу этого законопроекта производителю придется проводить пересертификацию продукции.

Позже Moet Hennessy согласилась маркировать товар по новым правилам российского законодательства, пообещав, что поставки возобновятся после внесения корректировок.