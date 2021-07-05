Кулеба заявил о планах Украины требовать компенсацию после запуска «Северного потока — 2»

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев намерен требовать компенсаций после запуска газопровода «Северный поток – 2» (СП-2), сообщает газета «Известия».

Об этом он сказал во время пресс-конференции.

Кулеба назвал два принципа, по которым Украина может говорить о компенсации: «гарантия безопасности государства», а также «обеспечение выполнения соглашений».

«Потому что можно с РФ договориться, и может даже Германия что-то гарантировать в этих договоренностях, но как заставить Россию соблюдать договоренности — это большой вопрос, на который нет ответов», — отметил глава МИД.

В конце июня агентство Bloomberg сообщило, что власти США и Германии обсуждают варианты компенсации потерь Украины, которые будут после запуска газопровода «Северный поток — 2». Среди вариантов называются «инвестиции для строительства на Украине собственных электростанций», а также с целью «развития инфраструктуры» и наращивания поставок газа из этой страны. Германия же «намерена начать переговоры с Россией» по вопросам продления транзита российского газа через Украину. Механизм компенсаций прорабатывается до сих пор.

Депутат бундестага Тино Крупалла после этих сообщений заявил, что он считает безумием идею о компенсациях Украине после запуска «Северного потока – 2». Как сообщает РИА «Новости» лидер партии «Альтернатива для Германии» уточнил, что если российская сторона использует другие транзитные маршруты, то она не должна больше платить какие-либо транзитные сборы.

«То, что стране, которая больше не предоставляет транзит, должна выплачиваться компенсация, я считаю это настоящим безумием», – заявил Крупалла. Он отметил, что это недопустимо «с чисто экономической точки зрения».

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что «Северный поток — 2» является оружием против Украины и Европы, призвав международных партнеров Киева в дальнейшем противодействовать запуску российского газопровода.

«Северный поток — 2» представляет собой газопровод из двух ниток. Длина каждой из них — 1,2 тыс. км. Они проходят от порта Усть-Луга (Ленинградская область) до немецкого Грайфсвальда. Совокупная мощность газопровода составит 55 млрд куб. м газа в год. Против этого проекта активно выступают США, которые ранее продвигали в Евросоюзе свой сжиженный природный газ.