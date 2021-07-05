В Минтруде рассказали о выплатах для одиноких родителей и беременных

Министерство труда и социальной защиты России приняло свыше 600 тыс. заявлений на выплаты для одиноких родителей и порядка 132 тыс. на выплаты нуждающимся беременным. Об этом заявила замглавы ведомства Ольга Баталина, передает ТАСС.

Отмечается, что по второй выплате, которая предназначена для малообеспеченных граждан, которые в одиночку воспитывают детей 8—17 лет, уже принято порядка 600 тыс. заявлений.

В ведомстве также предположили, что эти выплаты в 2021 году в России смогут получить около 410 тыс. женщин и примерно 1,1 млн детей, которых воспитывают родители-одиночки.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что правительство выделит свыше 36 млрд рублей на новые пособия родителям-одиночкам детей в возрасте 8-17 лет, оформить их можно с 1 июля.

Позднее Минтруд разъяснил, при каких условиях неработающие мамы получат пособия на детей.