Союз домов шампанского Франции не исключил возможность приостановок поставок в Россию

Генеральный директор Союза домов шампанского Франции (UMC) Давид Шатийон не исключил возможность приостановки поставок французского алкогольного напитка в Россию в связи с новым принятым законом в стране. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Это присвоение слова, которое придумали производители в Шампани, обогащали на протяжении 300 лет и продолжают это делать. И мы не можем иметь других оценок. Можно лишь сказать, что это недопустимо», — заявил Шатийон.

При этом он отметил, что пока рано говорить о приостановках французского шампанского в Россию. По словам Шатийона, французские производители в настоящее время детально изучают новый российский закон и будут изучать его последствия.

Гендиректор добавил, что на протяжении 20 лет французская сторона ведет дискуссии с властями России и российскими производителями относительно того, чтобы добиться защиты слова champagne (шампанское).

«Мы будем просить французскую и европейскую дипломатию мобилизовать усилия, чтобы добиться изменение этого закона», — подытожил Шатийон.

Ранее президент России Владимир Путин подписал закон, разрешающий использовать слово «шампанское» только в отношении напитка, который был произведен в России.

Впоследствии стало известно, что из-за поправок в 171-ФЗ «О регулировании алкогольной продукции», которые предполагают изменение наименования шампанского на игристое вино, дистрибьютор Moet Hennessy заявил о приостановке отгрузки шампанского в Россию. В компании отметили, что со вступлением в силу этого законопроекта, производителю придется проводить пересертификацию продукции.

Позже Moet Hennessy согласилась маркировать товар по новым правилам российского законодательства, пообещав, что поставки возобновятся после внесения корректировок.