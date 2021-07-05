Песков прокомментировал информацию об обсуждении кабмином донастройки налоговой системы

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал распространившуюся в СМИ информацию о том, что в правительстве сейчас обсуждается донастройка налоговой системы, за счет которой бюджет должен получить дополнительные 400 млрд руб. ежегодно в 2022-2024 годах.

«Этот рабочий процесс в правительстве, поэтому любую информацию надо спрашивать там», — сказал представитель Кремля.

Ранее газета «Ведомости» со ссылкой на одного из высокопоставленных федеральных чиновников сообщила, что кабмин обсуждает донастройку налоговой системы, за счет которой бюджет должен получить дополнительные 400 млрд руб. ежегодно в 2022-2024 годах. По данным издания, одна из обсуждаемых мер — повышение налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) для металлургической отрасли. Это должно принести в бюджет более 100 млрд руб. Также предлагается скорректировать и расширить режим налога на дополнительный доход (НДД) для нефтяной отрасли.