Винодел прокомментировал остановку поставок шампанского Moet Hennessy в Россию

Винодел Павел Швец считает, что приостановка дистрибьютором Moet Hennessy поставок ассортимента шампанских вин на территорию России не повлияет на российский рынок. Об этом он сказал в интервью РЕН ТВ.

«Это, конечно, крупный дом, но существует много и других домов в Шампании, которые делают прекрасные шампанские. Я считаю, что слово «шампань» – это чисто достояние Французской республики», — сказал он.

Швец выразил мнение, что для самого производителя потеря рынка России тоже не станет большой проблемой.

Ранее сообщалось, что из-за поправок в 171-ФЗ «О регулировании алкогольной продукции», которые предполагают изменение наименования шампанского на игристое вино, дистрибьютор Moet Hennessy заявил о приостановке отгрузки шампанского в Россию. В компании отметили, что со вступлением в силу этого законопроекта, производителю придется проводить пересертификацию продукции.