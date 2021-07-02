Moet Hennessy временно останавливает отгрузки шампанского в Россию

Дистрибуционное подразделение производителя премиальных алкогольных напитков Moet Hennessy временно останавливает отгрузки ассортимента шампанских вин в Россию. Об этом сообщает РБК со ссылкой на письмо компании, направленное российским партнерам.

В письме отмечается, что данное решение связано с поправками в 171-ФЗ «О регулировании алкогольной продукции». Соответствующий документ был подписан президентом России Владимиром Путиным ранее в пятницу, 2 июля.

Закон в том числе исключает понятие «шампанское», разрешая использовать его в лишь в отношении «российского шампанского», произведенного на территории России.

«И обязывает производителей шампанских вин из французского региона Шампань переименовать их продукцию в «Игристое вино», — говорится в письме Moet Hennessy.

Таким образом, «Моет Хеннеси Дистрибьюшн Рус» будет обязано пересертифицировать шампанские вина для изменения категории на игристое вино и изменения маркировки продукции.

Ранее стало известно, что президент России Владимир Путин подписал федеральный закон, согласно которому в стране можно будет производить «коньяк России».