Банки приостановили кредитование бизнеса по льготной программе

Российские банки приостановили льготное кредитование малого и среднего бизнеса по запущенной в 2019 году программе «1794», сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на информированный источник.

Приостановку выдачи займов рядом кредитных организаций изданию также подтвердил президент объединения «Опора России» Александр Калинин.

Представитель Министерства экономического развития России заявил, что банки превысили лимит предоставления кредитов по этой программе. По данным ведомства, всего по «1794» было выдано займов на 688 млрд рублей, в то время как установленный объем финансирования программы составляет 530 млрд рублей.

Программа «1794» дает субъектам малого и среднего бизнеса возможность взять субсидированный кредит на инвестиционные цели и пополнение оборотных средств, при этом стоимость займа рассчитывается по формуле «ключевая ставка Банка России + 2,74%».

В марте текущего года российское правительство утвердило новую льготную кредитную программу для бизнеса.