В России задумались о страховке для ухода за пенсионерами

Участники страхового рынка обсуждают с Министерством финансов России и Центральным банком введение нового вида страхования, сообщает РБК со ссылкой на президента страховой компании «Совкомбанк Жизнь» Жанну Гончарову.

По данным издания, возможная новая страховка будет предполагать обеспечение долгосрочного ухода для людей, полностью или частично лишившихся способность к самообслуживанию, в том числе пенсионеров. При этом такая инициатива страховщиков может быть включена в Стратегию развития финансового рынка до 2030 года.

Данную информацию РБК подтвердили в пресс-службе Минфина. Там заявили, что страхование по долгосрочному уходу позитивно оценивается ведомством.

В Центробанке в свою очередь заявили, что стратегия находится в разработке, а инициатива требует анализа. При этом другие комментарии представитель регулятора счел преждевременными.

Ранее стало известно, что ЦБ и негосударственные пенсионные фонды подготовили новую пенсионную реформу.